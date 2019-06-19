موسم أفلام الجزء الثاني بـ "عيد الأضحى".. وطارق الشناوي: "كسل وبُعد عن المغامرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف عدد من المنتجين عن البرومو الدعائي لعدد من الأفلام التي تخوض الموسم السينمائي لـ"عيد الأضحى 2019" ويضم الموسم ثلاثة أفلام سيتم عرض الجزء الثاني لها، منها: "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2" و"الكنز 2".

وانتقد الناقد الفني طارق الشناوي هذه الظاهرة قائلا: "عدوى.. المصريون يكررون أي عمل ينجح، مثلا الوصفة "السبكية" في الأفلام كانت تحقق نجاحًا وهو ما اتجه له أغلب المنتجون".

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خلال الفترة التي انتشرت فيها أفلام السبكي؛ قام أغلب المنتجين بتنفيذ نفس الفكرة وهي مطرب ورقاصة وشوية حجات ونعمل فيلم".

Advertisements

وأشار: "عندما قام شريف عرفة بعمل جزء ثانٍ من فيلمه "الجزيرة" حقق نجاحاً كبيرًا، رغم أن "الجزيرة" لم يكن جزء أول بل كان فيلمًا مطلقًا وبعدها تم التفكير في جزء ثانٍ".

وتابع: "الأجزاء الثانية من الأعمال عدوى انتقلت بحجة استغلال النجاح السابق، وعلاجها فشل الأجزاء الثانية؛ لأنه طالما تحقق هذه الأعمال النجاح سيتم انتشار العدوى بشكل أكبر".

وأوضح: "أنا أرى أن استغلال نجاح الجزء الأول من الأعمال بإنتاج جزء ثانٍ هو كسل واللعب على المضمون وبالبعد عن المغامرة".

واستطرد بقوله: "أنا أشجع المغامرة وضد استغلال النجاح وأرى أنها ظاهرة ستنتهي قريبا".