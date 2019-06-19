ليلى علوي تكشف حقيقة صورتها في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

كشفت الفنانة ليلى علوي حقيقة صورتها في الطفولة حيث انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة صغيرة تشبهها، باعتبارها صورة الفنانة ليلى علوي في طفولتها.

ونشرت ليلى صورة لها إلى جانب صورة الطفلة التي تشبهها بحد كبير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وكتبت: "البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا.. دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها".