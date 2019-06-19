محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وجهت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، الشكر لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "شكرًا على ثقتكن ودعمكن، كليب أغنية حنين تخطى المليون مشاهدة خلال أسبوع، لكل اللي بعد ما شافوا العمل، بتمنى تحضروه وناطرة أعرف رأيكن".
أغنية "حنين" اختارتها "نيللي" من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخطي كليبها مليون مشاهدة.. نيللي مقدسي: "شكرا على دعمكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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