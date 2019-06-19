بعد تخطي كليبها مليون مشاهدة.. نيللي مقدسي: "شكرا على دعمكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، الشكر لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "شكرًا على ثقتكن ودعمكن، كليب أغنية حنين تخطى المليون مشاهدة خلال أسبوع، لكل اللي بعد ما شافوا العمل، بتمنى تحضروه وناطرة أعرف رأيكن".

أغنية "حنين" اختارتها "نيللي" من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.