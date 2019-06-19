رامي صبري ينشر مقطع فيديو من استقبال الجمهور له في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب المطرب رامي صبري عن سعادته بالاستقبال الحافل، الذي حظي به خلال حفله الذي أقيم في المملكة العربية السعودية يونيو الجاري.
ونشر رامي مقطع فيديو من استقبال الجمهور له عقب وصوله السعودية والتفافهم حوله لالتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى لقطات من تفاعل الجمهور معه في الحفل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلق رامي على الفيديو قائلًا:" استقبال أسطوري من جماهير جدة".
يُذكر أن المطرب رامي صبري طرح أحدث أغانيه "بابا"، الأسبوع الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال الحمداوي.
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