آخرهم هيفاء وهبي وعبد المجيد عبدالله... المرض يسيطر على نجوم الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 07:41 مساءً - في وقت انشغل فيه الوسط الفنّي بمرض الفنانة هيفاء وهبي، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله أنّه مصاب بمرضٍ لا علاج له.



جاء هذا الإعلان بعد أيّام قليلة على عودة إليسا من رحلة علاجيّة استغرقت 21 يوماً، ومسارعة شيماء سيف إلى نفي إصابتها بمرض السرطان.

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ماذا يحصل في الوسط الفنّي؟ وما هي التطوّرات الصحيّة للفنانين الأربعة؟



الصيف الماضي انشغل الوسط الفنّي بالوضع الصحّي المتدهور للفنانة ميريام فارس، التي لم تعلن لغاية اليوم عن السبب الحقيقي لمرضها، إلا أنّها غابت مدّة طويلة، وعندما عادت كانت نحيلة جداً وشاحبة، ولم تعد بالزخم نفسه، ولا تزال إطلالاتها نادرة وحفلاتها قليلة.



وقبل أيام من الكشف عن صحّة ميريام المتدهورة، أعلنت إليسا من خلال فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني" عن معركتها مع مرض السرطان التي لم تنتهِ تبعاتها بعد.



_إليسا: ثلاثة أسابيع في ألمانيا



في شهر فبراير، سافرت إليسا إلى بلجيكا حيث خضعت لجراحة في يدها اليمنى، التي تعرّضت لانتفاخ واحتباس السوائل بسبب مضاعفات العلاج بالأشعة الذي خضعت له الفنانة للسيطرة على سرطان الثدي.



وما لبثت إليسا أن سافرت قبل شهر إلى ألمانيا، في رحلة علاجيّة استمرّت 21 يوماً، لم تعلن عن تفاصيلها، إلا أنّها عادت إلى بيروت بيدٍ ملفوفة بالضمّادات، ما دفع البعض إلى الاستنتاج أنّ عمليّة إليسا الأولى فشلت، وأنّها خضعت لعمليّة جديدة.

هيفاء وهبي تنشر صورتين لها من داخل المستشفى



-هيفاء وهبي: تنذكر وما تنعاد



في أواخر شهر رمضان الماضي، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن وعكة صحيّة ألمّت بها ومنعتها من تقديم أي جديد فنّي أو الظهور في وسائل الإعلام.



وانتقلت هيفاء من القاهرة إلى بيروت للعلاج، حيث بقيت في المستشفى شهراً ونص، وأعلن عن إصابتها بفايروس، إلا أنّ هيفاء لم تكشف عن طبيعته.



وعادت يوم أمس الثلاثاء إلى منزلها، ووجّهت رسالة شكر لجمهورها وللصحافة ولزملائها، مؤكّدة أنّها لمست فيهم كماً من المحبّة أدهشها.



وبدت هيفاء مقبلة على الحياة وهي تردّ بمحبة على كل التعليقات التي وصلتها في فترة مرضها، ولم تكشف عن طبيعته واختصرت تجربته معه بالقول "تنذكر وما تنعاد".

شيماء سيف تنفي إصابتها بالسرطان هل تورط نيشان في ترويج الشائعة؟



شيماء سيف: برنامج أصابها بالسرطان



انتشر في الساعات الأخيرة خبر إصابة الفنانة الكوميدية شيماء سيف بمرض سرطان الثدي، بعد عرض البرومو الخاص لبرنامج "توأم روحي" للإعلامي اللبناني نيشان.



شيماء فوجئت بعشرات الاتصالات عقب دقائق من الكشف عن برومو حلقتها المقبلة مع الإعلامي نيشان لبرنامج "توأم روحي" المقرر عرضها يوم الجمعة المقبلة بعدما تضمّنت الثواني المعدودة للإعلان التشويقي حديثاً لها وزوجها محمد كارتر عن معاناتها سراً مع سرطان الثدي، وبدا عليها آثار بكاء طويل، وكشفت ملامح الإعلامي نيشان عن تاثره البالغ بالقصة.



وقد ظهرت الفنانة في البرومو وهي تقول بأنها ظلت تبكي فور علمها بالخبر, وتابعت " كل يوم كنت باقول لنفسي خلاص بقى ده أخر يوم".



شيماء تصدت للشائعة سريعاً وقالت عبر خاصية الستوري انستقرام : بخصوص برومو حلقتي فى برنامج توأم روحى, يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة, أنا الحمد لله كويسة " وتابعت " مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال، ركبوها على سؤال تاني، واتمنى يكون بدون قصد".

عبد المجيد عبدالله: كل ما أثير عن صحتي "كلام فاضي" وهذا ما أعاني منه



-عبد المجيد عبدالله: مرض لا شفاء منه



ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر إصابة الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بمرضٍ لا شفاء منه.



وكان الفنّان قد ظهر في مقابلة إذاعيّة، وأعلن أنّه يعاني من مشكلة مزمنة في الأذن الداخلية لا علاج له.



وقال إنّ مرضه تأثر مع الوقت بالجهد والحفلات والتسجيل، وإنه يسبب له الدوار وبعض العوارض تتأرجح صعوداً وهبوطاً.



كما قال إنّ المرض سيرافقه طوال حياته وإنه تعلّم التعايش معه، رغم أنه كان السبب في إبتعاده عن الحفلات الغنائية.



وأوضح عبد المجيد عبد الله أنه سافر إلى الخارج، ولكن تبيّن له أن هذا المرض لا علاج له.