ياسر الفيصل يفتح النار على الدكتورة خلود بسبب زوجها

وجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل انتقادات حادة للدكتورة ” خلود ” ؛ على خلفية رسالة وجهتها لزوجها عبر ” سناب شات ” . حيث قالت فيها ” خلود ” لزوجها: ” أردني نشمي فخورة فخورة فخورة فيك الحمدلله إنك زوجي وعيالي أردنيين، سندي وظهري وحبيبي وتاج راسي ”

وعلق ” الفيصل ” على هذه الرسالة ساخرًا: ” هذي شفيها تقط نغزات وأردني نشمي ومدري شنو؟.. تراه خذاك عشان تصرفين عليه وتكفلينه ” .

وتابع: ” احمدي ربك إنه خذاك لأن الكويتي والخليجي ما يرضون يتزوجون وحدة مثلك، انبثري واقبضي أرضك ” .

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