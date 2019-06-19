فيديو.. استشبهت فيكي أغنية جديدة لـ "وائل كافوري"

طرح النجم وائل كافوري أغنية جديدة بعنوان "استشبهت فيكي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو. عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو. وطرح الفنان وائل كافوري مؤخرا أغنية بعنوان "ولاد الحرام"، وهي من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وتخطت الأغنية حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة بعد طرحها عبر موقع "يوتيوب".

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