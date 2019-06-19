محمد نبيل يغنى باللهجة الخليجية "عينيك خطر"

يستعد المطرب الشاب محمد نبيل لتقديم أغنيتين .. حيث أوشك على الإنتهاء من تسجيليهما بصوته ومن تلحينه فى تجربة جديدة له لأول مرة في التلحين وذلك من خلال التعاون مع شعراء من الخليج العربي ومن أبرزهم وزير

الترفيه السعودى تركى آل الشيخ الذى يقدم من كلماته أغنية بعنوان "عينيك خطر " باللهجة الخليجية.

أما الأغنية الثانية فتحمل عنوان "سمعتها "كلمات الشاعر زياد الحيدري وسيتم طرح

تلك الأغانى قريباً، ومن المقرر أن يتم تصوير إحدى الأغنيات بطريقة الفيديو كليب.

وأكد نبيل أنه سعيد بتلك التجربة التى يتمنى أن تحظى بالنجاح خاصة أنه يجيد اللهجة الخليجية.

جدير بالذكر أن نبيل يعد آخر اكتشافات حميد الشاعرى وقدم من ألحانه ألبوم "لا مش ممكن" من إنتاج شركة هاى كواليتى.