شاهد.. احتفال محمد رمضان يأغنيته الجديدة

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير " اليوتيوب" وقنوات روتانا. ونشر "رمضان" عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير "لانستجرام"، صورة له من الكليب، وعلق عليها قائلاً:"مبروووك كل فريق كليب بابا بتصدر تريند يوتيوب مصر ومعظم الدول العربية. يذكر أن الكليب تعرض لانتقادات واسعة خصوصا بعد تقليد محمد رمضان لديكورات مسلسل "صراع العروش"، حيث ظهر العرش الحديدي، إلى جانب ارتدائه ملابس الدوثراكي.

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