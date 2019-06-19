شاهد.. شرين رضا تطلب دعم عمال النظافة

نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل دعم عمال النظافة وطالبت متابعيها بمساعدتهم فى عملهم.

وكتبت شيرين تدوينة قالت فيها: "أرجوكم ساعدوا عمال النظافة" وتلقت شيرين عددا من التعليقات الإيجابية على الصور التى نشرتها لبعض عمال النظافة الذين

يعطون بعض النصائح إلى الجمهور لاتباعها.يذكر أن شيرين رضا لم تشارك فى رمضان هذا العام وفضلت الحصول على إجازة وكانت آخر أعمالها السينمائية "فوتوكوبى" مع الفنان محمود حميدة.