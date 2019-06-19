كشف النجم الكوميدي أحمد أمين عن آخر تطوارت حالته الصحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وعلق أمين علي حالته الصحية قائلاً: "حصل لي إصابة في الحنجرة.. والصراحة أهملتها.. والنتيجة إنه احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي ابدا لمدة ٣ أسابيع.. للأسف مش هاقدر أشتغل (إلا لو كوميديا صامتة).. والحمدالله إني مش مرتبط بحاجة وماحدش هيتعطل بسببي.. ومش هعرف أرد على التليفون.. بس اتفقت هاينفع استخدم صوتي ابدا لمدة ٣ أسابيع.. للأسف مش هاقدر أشتغل (إلا لو كوميديا صامتة).. والحمدالله إني مش مرتبط بحاجة وماحدش هيتعطل بسببي.. ومش هعرف أرد على التليفون.. بس اتفقتمع حد يزعق لولادي بدالي.. وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى.. وقدر الله وماشاء فعل". يذكر أن الفنان أحمد أمين شارك سابقاً في مسلسل "الوصية" وهو بطولة كل من أكرم حسني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، خالد كمال، محمد جمعة، بيومي فؤاد، فردوس عبد الحميد، و المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين يكشف آخر تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.