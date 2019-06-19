فيديو.. كريم خطاب يوجه رسالة للمنتخب بعد تكريمه بـ "الوفد"

أعرب الإعلامي كريم خطاب عن سعادته بتكريم حزب الوفد وحصوله علي جائزة أفضل مذيع عن برنامج استاد إفريقيا الذي يذاع عبر قناة وإذاعة نجوم إف إم، وذلك فى تصريح خاص لبوابة الوفد. وشدد كريم على أهمية كأس الأمم الأفريقية بالنسبة إلي الشعب المصري، خاصة وأن كرة القدم هي مصدر السعادة الحقيقية، مشيرا إلي أن فوزنا بكأس الأمم تحد ليس بالسهل، ولكنه مهم جداً". الأمم الأفريقية بالنسبة إلي الشعب المصري، خاصة وأن كرة القدم هي مصدر السعادة الحقيقية، مشيرا إلي أن فوزنا بكأس الأمم تحد ليس بالسهل، ولكنه مهم جداً". وأكد الإعلامي كريم خطاب أن الرياضة ووسائل الترفيه وخاصة كرة القدم هامة جدا في كل المجتمعات لأنها تجمع شمل الشعب على هدف واحد، وهو الفوز، وختم حديثه قائلا: "مهما اختلف رأينا فالكرة تخرج منا هموما كثيرة، وتكسبنا طاقة إيجابية وإن شاء الله سنفوز بكأس الأمم الإفريقية".

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