إنجى على: تكريم الفنانين واجب وطني يتبناه حزب الوفد

صرحت الإعلامية إنجي علي لقناة الوفد عن سعادتها لتكريمها و حصولها على جائزة أفضل مذيعة عن برنامج "أسرار النجوم".

و علقت الإعلامية إنجي علي قائلة: "أنا سعيدة جدا بتكريمي وحصولي من حزب الوفد علي جائزة أفضل مذيعة عن برنامج "أسرار النجوم"، مشيرة إلي أنه تكريم

خاص بالنسبة لها لأنه من أقدم وأهم الأحزاب المصرية.

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وأعربت إنجي عن سعادتها بتواجد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، و أضافت أن حزب الوفد ورئيسه يرون أن تكريم الفنانين

واجب وطني يتبناه الحزب الوفد في إطار مساندة الدولة الوطنية العصرية الحديثة التي بدأتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن الموسم الرمضاني هذا العام شهد ظهور العديد من الأعمال المميزة والمواهب الفنية التي تستحق الإشادة سواء علي مستوي الأعمال الدرامية في التليفزيون المصري والخاص، مشيرة إلي أن الإذاعة المصرية حصلت علي إشادة واسعة علي المستوي المصري والعربي.