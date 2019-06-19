صرحت الإعلامية إنجي علي لقناة الوفد عن سعادتها لتكريمها و حصولها على جائزة أفضل مذيعة عن برنامج "أسرار النجوم".
و علقت الإعلامية إنجي علي قائلة: "أنا سعيدة جدا بتكريمي وحصولي من حزب الوفد علي جائزة أفضل مذيعة عن برنامج "أسرار النجوم"، مشيرة إلي أنه تكريمخاص بالنسبة لها لأنه من أقدم وأهم الأحزاب المصرية.
وأعربت إنجي عن سعادتها بتواجد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، و أضافت أن حزب الوفد ورئيسه يرون أن تكريم الفنانين
كانت هذه تفاصيل خبر إنجى على: تكريم الفنانين واجب وطني يتبناه حزب الوفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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