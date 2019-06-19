شاهد.. ليلى علوي تكشف حقيقة صورتها المتداولة أثناء طفولتها

نشرت الفنانة ليلي علوي صورة طفلة شبيهة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت عليها قائلة: "البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا دي بنوتة فعلا شبهي جدا جدا.. سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها .. قولولي مين تاني على الأكونت من الأربعين؟". جدا.. سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها .. قولولي مين تاني على الأكونت من الأربعين؟". وجاء ذلك بعد تداول العديد من رواض مواقع السوشيال ميديا صورة طفلة، على أنها الفنانة ليلى علوي. Advertisements يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في فيلم "التاريخ السري لكوثر" هو من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين.

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