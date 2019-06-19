أحمد مكي ممثل ومخرج وكاتب ولد لأم مصرية وأب جزائري في 19 يونيو 1978، عاش بداية حياته في منطقة "الطالبية"، أحد أحياء مصر الشعبية، وتخرج في قسم الإخراج السينمائي بمعهد السينما في مصر، وأخرج في بداية حياته الفنية عددا من الأفلام القصيرة .
تستعرض لكم بوابة الوفد الجانب الإنساني في حياة أحمد مكي و سر حبه للحيوانات..
أظهر أحمد مكي مؤخراً حبه للحيوانات وجاء ذلك بتربيةالعديد من الحيوانات، حيث أن بيته يعتبر مأوى آمن للحيوانات، لأنه يغوى تربية الطيور والصيد بالصقور، ويعتبر نفسه عاشق لطائر الحسون، ولذلك أختار وجهه كشعار لشركته لأنه ملك النوتة البرية وهى الشخصية التى يحبها مكي.
يهتم مكي بالطيور والحيوانات حيث كان يجري لهم بعض العمليات التي تساعدهم في النجاه بحياتهم, ففي يوم
يظهر أحمد في فيديو وهو يساعد كلب رضيع على الرضاعه من خلال بيبرونه أطفال، و اذا دل ذلك فانه يدل على احساسه و طيبة قلبه .
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 41.. تعرف على الجانب الإنساني في حياة أحمد مكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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