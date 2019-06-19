ابنةُ هيفاء وهبي توجّه لها رسالةً من القلب بعد خروجها من المستشفى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثت زينب فيّاض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لأول مرة بشكل مباشر عن علاقة الأم بابنتها وذلك بإطلاق مجموعة من الرسائل بعد مغادرة والدتها المستشفى، الثلاثاء، وإعلان شفائها من محنة مرضها، التي ألمّت بها مؤخرًا.

وفتحت رسائل زينب فيّاض، الباب أمام العودة للعلاقات الجيدة بينها وبين والدتها، بعد قطيعة استمرّت سنوات، مما يوضّح إنهاء الخلاف بينهما تمامًا، خاصةً أن رسائلها هذه المرة جاءت عكس منشوراتها السابقة خلال مرض هيفاء وهبي.

وشاركت زينب فيّاض، وهي الابنة الوحيدة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورين من خلال استخدام خاصية "إنستغرام ستوري"، تحدّثت فيهما عن علاقة الأم بابنتها.

وقالت زينب، إن الأم وابنتها بينهما رابط خاص يجمعهما، مؤكدةً أنه لا توجد أُم وابنتها تعيشان بعيدتين عن بعضهما مهما طالت المسافة بينهما.

وكتبت زينب فيّاض، قائلةً: "الأم وابنتها يجمعهما رابط خاص محفور في قلوبهن"، وأضافت: "لا يوجد أُم وابنة منفصلتان عن بعضهما وتعيشان بعيدتين، مهما كانت المسافة بينهما".

Advertisements

وخلال فترة مرض هيفاء وهبي، تعرّضت زينب فيّاض، لموجة من الانتقادات بسبب إساءتها لوالدتها، إلا أنها ردّت على تلك الاتهامات بأنها لا تقصد بأحاديثها من كان سببًا في وجودها بهذه الحياة، كما اتهمت بعض من يرتدون الأقنعة المزيفة بتشويه صورتها أمام الجمهور وأقرب الناس إليها.

يُذكر أن زينب فياض، تمنّت الشفاء لوالدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من الوعكة الصحية التي تعرّضت لها مؤخرًا، رغم القطيعة بينهما، حيث خرجت هيفاء وهبي، من المستشفى أمس الثلاثاء معلنةً شفاءها من المرض وعودتها لمنزلها.