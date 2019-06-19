زواج ريم عبدالله يتصدر تويتر.. والفنانة تلتزم الصمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول محبو الفنانة، ريم عبدالله، نبأ زواجها، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حتى تربع اسمها في قائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع الأشهر في السعودية، بآلاف التعليقات، تحت هاشتاغ #زواج_ريم_عبدالله.

وأثار الهاشتاغ الذي لم تعلق عليه الفنانة حتى اللحظة حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة، فالبعض رأى أن الأمر لا يتعدى كونه إشاعةً، فيما اعتبر آخرون أن من أطلق هذا الهاشتاغ لم يتصرف من تلقاء نفسه، وقد تكون الفنانة قررت إعلان الخبر بهذه الطريقة.

يُذكر ان ريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمها الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشاركت "عبدالله" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي إلى جانب عدد من النجوم، وهو من إخراج السوري المثنى صبح.