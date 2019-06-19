بدء عرض فيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم الجديد 2 آب المقبل

تقرر عرض فيلم "A Score to Settle" عالميًا في الثاني من أغسطس المقبل، والذي يشارك في بطولته الفنان محمد كريم مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج.

وتدور أحداث "A Score to Settle" حول نيكولاس كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.

ويجسد محمد كريم في الفيلم دور شخص يدعى "چيمي" وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفنان محمد كريم يعود للسينما بـ"خطيب مراتي"

محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي A SCORE TO SETTLE بمهرجان كان