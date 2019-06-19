المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم "الكنز 2" تُحقِّق مليون مشاهدة

حققت المقدمة الإعلانية الرسمية للجزء الثاني من فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من إطلاقه عبر صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية شهر يوليو / تموز المقبل، وقريبًا في باقي الدول العربية.

ویستكمل "الكنز 2" في الجزء الثاني صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

ويُذكر أن "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن وجمال عبد الناصر، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحاً في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.

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