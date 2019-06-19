الأمير هاري يحتفل بأول عيد أب له.. وزوجته تتلقى دعوة للمخبأ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الطفل آرشي، نجل الأمير البريطاني هاري وميجان ماركل، في أول صورة له بعد مولده، وذلك خلال الاحتفال بعيد الأب، وذلك في صورة على الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

الأمير هارى يحتفل للمرة الأولى بعيد الأب، وتعد هذه المرة الأولى التى يظهر فيها الطفل آرتشى بوجه الكامل، بعد أن ظهر برفقة والده أمام وسائل الإعلام في التقليد الملكي المتبع.

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صحيفة “ذا صن” نقلت عن مصدر ملكي، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قد وجهت الدعوة إلى ميجان ماركل زوجة حفيدها إلى “المخبأ الاسكتلندي” لبضعة أيام، بمثابة هدية لعيد ميلاد دوقة ساسكس الذي يوافق 4 أغسطس.

المصدر أضاف: الملكة والأمير فيليب يحبان الأمير هاري وميجان، وبالطبع حفيدهما الجديد آرشي، ودعوهم إلى بالمورال لقضاء بضعة أيام.. الدعوة تعد شرفا كبيرا لميجان وعليها أن تفتخر بها، ليس سرا أن بالمورال هو منزل صاحبة الجلالة المفضل، ولهذا السبب فإن هذه الدعوة مميزة جدا.

دوقة ساسكس تحتفل بعيد ميلادها الـ 38 في 4 أغسطس المقبل، وكشف المصدر أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وطفلهما أرشي، سيحصلون على جناح خاص بهم في القصر، فضلا عن الاستمتاع بتقليد شرب الشاي بعد الظهر مع الملكة.