إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة.. وتكشف عن عمرها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنانة الكويتية تألقت في الجلسة بإطلالة بيضاء، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج قوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة.

إلهام شاركت جمهورها بصور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وكشفت عن عمرها بقولها: “وأكملت خمسة وأربعين عاماً.. وأطفأت شمعة سنة جميلة قضيتها بكل تفاصيلها مع أسرتي وأهلي وأحبابي وبين جمهورٍ أحببته وأحبني”.

وأضافت: “لمرحلة الأربعين جمالٌ قد لا تدركها أي إمرأة.. فهي ليست مرحلة كِبرٍ بقدرِ ماهي مرحلة نضجٍ وقوة.. وإتزانٍ وترويٍ.. مرحلة جميلة نستحق أن نعيشها بكل تفاصيلها الجميلة تاركين خلفنا شبح الكبر في السن”.

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وتابعت: “وأنا هنا أرجو من الله أن يكون عامي هذا أجمل من كل عام .. مع أهلي وبناتي وأحبابي .. وكل عام وأنتم جمهوري الذي أحب .. #الهام_الفضاله”.

وكانت إلهام الفضالة قد كشفت مؤخرا الكثير عن تفاصيل حياتها الشخصية، والتي لا يعرفها عنها جمهورها، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”

الفنانة الكويتية قالت إنها تزوجت من والد ابنتها الكبرى منى العتيبي وهي في سن صغيرة جدا، حيث كان لا يتعدى عمرها الـ 16 عاما، حيث إنها نشأت في أسرة منفصلة، فعاشت مع جدّتها وأرادت الزواج لتعيش في حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لطفلة في عمر المراهقة، ولكن المسؤوليّة كانت كبيرة، لافتة أنها ندمت بعد ذلك.

وتحدثت عن زوجها الحالي خليل التميمي، مؤكدة أنهما يعيشان قصة حب كبيرة، وأنه يتمتع بخفة دم كبيرة، لكنه في نفس الوقت عصبي، لافتة إلى أنه لا يحب الظهور معها في أي أماكن اجتماعية.