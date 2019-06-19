الفنانة الكويتية بيبي أحمد تعلن اعتزالها بسبب الابتزاز الجنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الكويتية بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيًا، مرجعة السبب إلى تعرضها لتحرشات جنسية متكررة، من جانب أحد الفنانين.

الفنانة الكويتية أكدت أنها رفضت هذه التحرشات الجنسية، وقررت اعتزال الفن على الفور، مؤكدة أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع.

بيبي قالت، في تصريحات لجريدة “الراي الكويتية”، أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح.

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وأضافت: “ثلة من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسؤولة، فوضع الفن صار مقلوباً إلى حد أنه يتطلب علاجاً عاجلاً، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتي من الدخلاء عليه، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية”.

وبيبي أحمد ممثلة كويتية حاصلة علي دبلوم كومبيوتر اكتشفها الممثل نواف الفجي، وخاضت أول تجربة لها في الوسط الفني من خلال مسلسل “أنت عمري”، ثم قدمت مسلسل “سكن الطالبات”، و”ريال وسط حريم”، وغيرها من الأعمال.