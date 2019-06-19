هكذا احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد ابنتها وابن زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.

محمد الترك نشر صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابه على “انستجرام”، لافتا إلى أنه سيقيم حفلا كبيرا بهذه المناسبة قريبا.

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حيث قال: “اليوم طفت أميرتي الصغيره شمعتها الثانيه عقبال المليون وأحلى عيد ميلاد في أقرب وقت انتظروا العيد الميلاد الأسطوري عسى ربي يأخذ من عمري ويعطيك 16/6”.

محمد الترك حرص أيضا على الاحتفال بعيد ميلاد نجله “عبدالله” والذي يطلق عليه “كاي كاي”، على الرغم من عدم حضوره، حيث أحضر أيضا قالب تورتة كتب عليه اسمه، وقام مع دنيا وابنتهما بغناء أغنية عيد الميلاد له.

وعلق الترك، قائلا: “أجمل معايده من أميرتي الصغيره وملكتي إلى أميري الصغير كاي كاي وأجمل حفل عيده ميلاد بجمعه اخوانك قريبا يارب عسى ربي ياخذ من عمري ويعطيك 17/6”.