عندما تعرضت يسرا للضرب من أحمد زكي.. تفاصيل الواقعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية يسرا، عن الفنان الراحل احمد زكي، مؤكدة أنه ممثل كبير وصديق عظيم بالنسبة لها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «كلام في الفن»، والمذاع عبر فضائية «العربية»: «من الناس اللي بتسيب جواك بصمة ومعنى كبير وتبقي عامله حساب كممثل وأنت واقف قدامه».

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كما استعادت ذكريات تصوير أحد المشاهد في فيلم “نزوة”، والذي كان من المفترض أن يقوم أحمد زكي بضربها ولكن الضرب تحول لعلقة ساخنة بسبب تقمصه للدور وضربها بشدة قائلة: «لما لاقيته بيضرب حقيقي اتغظت وأبتديت أضربه بجد لأنه مكنش ينفع أوقف التصوير لأن كده هنعيد تاني وهيضربني تاني وأنا مش عاوزه ده».

وأضافت: «في اليوم التالي ذهبت متأخرة عن موعد التصوير، بسبب آلام ظهري نتيجة الضرب الذي تعرّضت له في هذا المشهد، ولما وصلت لقيته قاعد هو وعلي بدرخان قالي متأخرة ليه يا أستاذة؟، أخدتهم ودخلت الأوضة ووريتهم ضهري والزرقان اللي فيه، قالي يا نهار إسود أنا عملت فيكي كده؟».

أما عن عملها مع الفنان عادل إمام، فقالت، إنه أعطاها شعبية طاغية بالعمل معه، موضحةً أنهما قدما معا 17 فيلمًا سينمائيًا، مضيفة: «أنا وعادل عملنا أحلى دويتو طلع في الثمانينيات والتسعينيات».