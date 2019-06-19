منة فضالي تحبس الأنفاس بصور تكشف عن مفاتنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مع بداية الصيف، أصبحت الفنانة المصرية منة فضالي أكثر تحررا في نشر صور خاصة بها أكثر جرأة.

منة عادت لإثارة الجدل عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، حيث شاركت محبيها في صور لها من شرفة بيتها، وكانت ترتدي قميص منزلي قصير.

الصور كشفت عن جسد منة بوضوح، ورغم أنه لم يكن عاريا إلا أن مفاتنها بدت مرئية للجمهور الذي أمطرها بعدد كبير من التعليقات.

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بعض الجمهور تغزل في جمال منة، بينما انتقدها البعض الآخر بسبب تعمدها نشر صور جريئة لها منذ بداية الصيف.

الفنانة الشابة حصدت الكثير من التعليقات أيضا بعدما قامت بنشر صورة لها من أمام حمام السباحة، كما نشرت الفنانة صورها وهي ترتدي ملابس البحر.

منة تبتعد عن الأضواء من حين إلى آخر، ولكنها تعود من جديد لتثير الجدل بصور جديدة لها، وبدأت قصة منة مع الجرأة عندما احتفلت بعيد ميلادها منذ سنوات، وظهرت في لقطات مثيرة معب عض الفنانين.

الصور كشفت أن الفنانة لم تكن بوعيها، وهذا ما أكدته منه بعد ذلك، واعتذرت للجمهور، وقالت إن هذا الخطأ لن تكرره أبدا.

الفنانة الشابة تعرضت لأزمة صحية منذ عام، حيث تم نقلها للمستشفى ووعدت جمهورها أنه لو كتب الله لها النجاه ستتحول حياتها تماما.