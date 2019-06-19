تكريم أحمد السقا ونجوم الدراما في احتفالية حزب «الوفد».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نظم حزب الوفد، حفل تكريم لعدد كبير من النجوم المصريين الذين شاركوا في السباق الرمضاني الماضي، وحققوا نسب نجاح كبيرة باعمالهم الفنية التي عرضت طوال الشهر.
وقام المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإلقاء كلمة افتتاحية للترحيب بنجوم الفن وتأثيرهم.
ومن النجوم الذين تم تكريمهم كل من الفنان أحمد السقا، والفنانة ريهام عبدالغفور، وصابرين، ومحمد ممدوح، ومجدي كامل، والمخرج محمد سامي، والطفل ياسين نجل الفنانة غنوة محمد، وإنجي المقدم، وكريم عفيفي، ومصطفى خاطر، وغيرهم عدد كبير من النجوم.
وقال أحمد السقا، في كلمته خلال حفل التكريم، عن نجاح مسلسل “ولد الغلابة”، والذي عرض في رمضان الماضي: “أتشرف بوجودي هنا وتكريمي من حزب الوفد والذي تزامن مع مئوية حزب الوفد، وسعيد جدًا بالتكريم ده وبشكر كل العوامل التي ساعدت على نجاح المسلسل والذي يعد من أهم أعمالي”.
وأضاف: “وبشكر أساتذتي المتواجدين محمد سامي، ومحمد ممدوح ومصطفى خاطر، وصابرين، وريهام عبدالغفور، وكل النجوم وتحيا مصر وتحيا الريادة الإعلامية”.
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