«تاتو» عمرو زكي يصدم متابعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري المعتزل عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك السابق، بشكل جديد وغريب؛ مما أدى إلى صدمة عدد كبير جدا من متابعي اللاعب.

صفحة ” Nile Sport” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كانت قد نشرت صورة لعمرو زكي، يحمل وشما كبيرا على ذراعيه، مشيرة إلى أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوها بصورة كبيرة.

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صورة لاعب منتخب مصر السابق، عمرو زكي، لاقت ردود أفعال منتقدة لشكل الوشم الذي رسمه على يديه، فيما يبدو أنه يتشبه بلاعبي أوروبا أو المصارعين.

بعض الجماهير التي تفاعلت مع الصورة أبدت استيائها من لاعب الزمالك وإنبي السابق.

عمرو زكي كان قد شارك الجيل الذهبي لمنتخب مصر والذي نجح في تحقيق 3 بطولات أفريقية متتالية، وهي: 2006 و2008 و2010، تحت قيادة المدير الفني السابق للمنتخب المصري حسن شحاتة.

ومن أبرز أسماء هذا الجيل، عصام الحضري ووائل جمعة ومحمد شوقي وحسني عبدربه وسيد معوض وأحمد فتحي ومحمد أبوتريكة ومحمد زيدان وأحمد حسن وعماد متعب وعمرو ذكي.