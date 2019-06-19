الفنان أحمد أمين ممنوع من الكلام بأمر الأطباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد أمين، عن تعرضه لأزمة صحية اضطرته للابتعاد عن التمثيل لفترة وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

وقال” أمين”، في تغريدته: “حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل”.

وأضف: “مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل”.

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يذكر أن الفنان أحمد أمين، كان قد انتهى من تقديم عروض مسرحية ضمن “أمين وشركاه”، في المملكة العربية السعودية، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

وجرى اختيار اسم “أمين وشركاه”، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجى معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أحمد أمين بطولة العروض.

وكان أخر أعماله الدرامية مسلسل “الوصية”، وشاركه البطولة أكرم حسني، بالإضافة إلى ريم مصطفى، ومحمد ضياء، وهو من تأليف أيمن وتار ،ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.