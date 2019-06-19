هل انفصلت مرح جبر عن زوجها عثمان حجي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بعض المصادر الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن أنباء تفيد بانفصال الفنانة السورية، مرح جبر، عن زوجها السيناريست، عثمان حجي، بعد زواج استمر مدة 11 عامًا لم يثمر عن أطفال.

ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن أسباب هذا الانفصال، كما لم يتم تأكيد أو نفي الخبر من الفنانة السورية، أو أحد المقرّبين منهما.

يُشار إلى أن الفنانة السورية مرح جبر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب الفنان عابد فهد والفنان سلوم حداد، كما شاركت في الموسم نفسه بمسلسل "هوا أصفر" من بطولة يوسف الخال، سلاف فواخرجي، نادين تحسين بك، وائل شرف وآخرين.

بينما كانت أشهر أعمال السيناريست، عثمان حجي، باب الحارة الجزأين، السادس والسابع، إضافة إلى مسلسل هارون الرشيد، وعدد كبير من الأعمال الأخرى.