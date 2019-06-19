أوس أوس يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، صديقه الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده.

ونشر أوس أوس عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة مكي، وعلق: "بعيدا عن إنه من أهم نجوم الوطن العربي، وكلنا بنتعلم منه، إلا إنه من أكتر الناس اللي قريبين من قلبي، وأكتر حد بجد كان جنبي في حاجات كتير على المستوى الشخصي قبل الفني".

وتابع: "بالرغم إنه ضحك عليا وقالي هخليك تغني معايا، إلا إنه من أكتر الناس اللي بستمتع وبتبسط بالشغل معاه، كل سنة وإنت طيب يا كبير، وكل سنة وإنت طيب يا قائد يا سلطان يا مسلطن يا مستسلطن".

وشارك أوس أوس مع الفنان أحمد مكي، في بطولة مسلسل "خلصانة بشياكة"، وهو من بطولة، شيكو، هشام ماجد، دينا الشربيني.