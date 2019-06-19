إدوارد يتحدى هشام ماجد في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان إدوارد جمهوره بصور مع الفنان هشام ماجد خلال تواجدهما في الجيم، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر الثنائي في الجيم وهما يمارسان التمارين الرياضية، وعلق إدوارد على الصور قائلًا: "أنا وصديقي هشام ماجد في الجيم". يذكر أن إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، ومسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب.

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