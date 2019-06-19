شاهد: إبنة دنيا بطمة تغني بعيد ميلادها

في اجواء عائلية جميلة، احتفلت النجمة دنيا بطمة وزوجها المنتج محمد الترك بيوم ميلاد ابنتهما غزل بحفل بسيط في منزلهما، بعدما كانت بطمة اعلنت تأجيل الحفل الصخم بميلاد الطفلة للشهر المقبل.

ونشر المنتج البحريني مجموعة من الصور والفيديو لميلاد ابنته الصغرى غزل التي بدت في غاية الطرافة والعفوية وراحت تغني بشعرها الكيرلي واغنية العيد، وتتمايل وترقص وسط تفاعل كبير من والديها.

وخطفت الطفلة الانظار بابتسامتها اللطيفة، وحركاتها العفوية وتفاعلها مع غناء والدها لها، حيث غنت وتمايلت معه ثم أطفأت شمعات ميلادها بين والديها.

نشر الترك أيضاَ مقطع فيديو آخر لطفلته وهي تعايد شقيقها بطريقة لطيفة، وتغني له بطلاقة وعلق على المقطع قائلاً: “اجمل معايده من أميرتي الصغيره وملكتي إلى أميري الصغير كاي كاي وأجمل حفل عيده ميلاد بجمعة اخوانك قريبا يارب عسى ربي ياخذ من عمري ويعطيك 17/6”.

كذلك حرصت النجمة المغربية على معايدة الطفلة من خلال مشاركة والديها صورها عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مع العبارات الجميلة.