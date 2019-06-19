نشر الفنان أحمد مكين صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "مكي" على الصورة قائلاً:" ایوه جوزاااااء ... مش بایدی والله..عید میلادی صادف رقم غریب السنه دی 19.6.19, شکرا لیکم عشان افتکرتوا عید میلادی وکل سنه وانتم طیبین ". والله..عید میلادی صادف رقم غریب السنه دی 19.6.19, شکرا لیکم عشان افتکرتوا عید میلادی وکل سنه وانتم طیبین ". ويذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد مكي فيديو كليب أغنية "أغلى من الياقوت", من كلماته وألحان وتوزيع شادي السعيد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.