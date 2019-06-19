وفاة المخرج الإذاعي عادل جلال والعزاء غدًا بـ شيراتون

توفي، منذ قليل، المخرج الإذاعي عادل جلال، ومن المقرر أن يقام العزاء، غدًا الخميس، عقب صلاة المغرب من مسجد الصديق بشيراتون.
ونشر الإذاعي محمد عبدالعزيز صورة للراحل عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وعلق قائلا: "نواصل فقد الأحبة والأساتذة في صرح صوت العرب العريق.. المبدع الكبير أ. عادل
يذكر أن أهم أعمال المخرج الإذاعى عادل جلال في مسلسلات الإذاعية "رد قلبي"، "حبي أنا وعلى اسم مصر ومن أنا "، "ومخيمر الثالث عشر"، و"أشجع رجل في العالم"، كما قدم عدة برامج كان أشهرها "سهرة الأحد".
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