شاهد..أحدث إطلاله لـ راغب علامة

نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "علامة" على الصورة قائلاً:" عندما Advertisements لا يوجد صراع...لا يوجد قوة ". لا يوجد صراع...لا يوجد قوة ". والجدير بالذكر ان السوبر ستار راغب علامة يستعد لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

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