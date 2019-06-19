قالولي زمان.. أغنية جديدة لـ شادي مؤنس

طرح الفنان شادي مؤنس أغنية جديدة تحمل عنوان "قالولي زمان"، ضمن ألبوم "تُفرانيل". والأغنية من كلمات مصطفى إبراهيم، لحن وغناء شادي مؤنس، توزيع رفيق عدلي، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين من متابعيه ومحبيه "، حيث حصدت العديد من التعليقات الإيجابية. رفيق عدلي، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين من متابعيه ومحبيه "، حيث حصدت العديد من التعليقات الإيجابية. و كان "مؤنس" قد طرح ضمن البوم تُفرانيل العديد من الأغنيات التي حققت نجاح كبير، منذ طرحها مثل: "كلمتين لمصر"، و "تيجي تروح"، و "تُفرانيل"، و "بدون إنذار" و "باب الهوى". Advertisements

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