بالفيديو.. محمود العسيلي يروج لأحدث أغانيه "ملايين"

روَّج الفنان محمود العسيلي لأغنيته الجديدة "ملايين", وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "العسيلي" على الفيديو قائلاً: "ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شفت كدا..حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني انا..تتفرجوا على الكليب في قناتي الرسمية على اليوتيوب ". يوم ما شفت كدا..حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني انا..تتفرجوا على الكليب في قناتي الرسمية على اليوتيوب ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال "العسيلي" أغنية "وجع الهوا" من كلمات الشاعر أمير مرتضى, وألحان محمود العسيلي, وتوزيع رامي سمير.

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