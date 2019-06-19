شاهد.. سلمى أبو ضيف تستمتع بالعطلة الصيفية في إيطاليا

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "يا جمالك يا ايطاليا ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف, مسلسل "حدوتة مره" والذي تم عرضه في رمضان الماضي, وشاركها العمل كل من "غادة عبد الرازق, مجدي كامل, هاجر أحمد, عايدة رياض". المسلسل من تأليف: عمر عبد الحليم, وإخراج: ياسمين أحمد.

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