تثبيت كوب “شاي الفقاعات” على الصدر.. تحد جديد يجتاح الانترنت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 03:53 مساءً - تحدٍّ جديد اجتاج مواقع التواصل الاجنمتاعي مؤخرا بين الفتيات محبي مشروب “شاي الفقاعات”. ويعتمد التحدي الجديد على موازنة الفتيات كوب شاي الفقاعات على صدورهن. وقد انتشرت هذه الصيحة على الإنترنت بعد ظهورها أول مرة في اليابان، بعدما شاركت عارضة يابانية فيديو لها وهي تحتسي الشاي بنفس الطريقة. وقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي لسيدات يستغلن صدورهن كحوامل لأكواب الشاي أثناء إنجاز أمور أخرى.

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