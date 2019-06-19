أبرز 5 ممثلين جسدوا شخصية "سبايدر مان".. توم هولاند لا يقارن

"سبايدر مان" شخصية قدمها ممثلون كثر، سواء على الشاشة الفضية أو الصغيرة، وتنوعت الأعمال عن البطل الخارق الذي أثبت جماهيريته الكبيرة بمرور الوقت بين أفلام حية وأخرى كارتونية.

ورغم شعبية "سبايدر مان" الجارفة، فإن بعض الأعمال التي تدور عن شخصية البطل الخارق حققت نجاحا يفوق الأخرى، نتيجة احترافية الممثل وذكائه في تناول الشخصية.

مع اقتراب عرض فيلم "سبايدر مان: بعيدا عن الوطن" Spider-Man: Far From Home، يستعرض موقع "رانكر" الأمريكي أفضل الممثلين الذين قدموا شخصية البطل الخارق، وأكثرهم شعبية على مدار التاريخ.



1- توم هولاند

يعد الممثل البريطاني البالغ 22 عاما أصغر من لعب دور "سبايدر مان"، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية لأول مرة في فيلم Captain America: Civil War "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية"، ثم طرحت شركة مارفل فيلما خاصا له بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت عن جزء ثانِ في 2019 بعد نجاح الأول.

مع استمرار نجاح أفلام هولاند، استمر ظهوره ضيفا على أفلام "أفنجرز"، وشارك في أكثر من جزء للسلسلة.



2- توبي ماجواير

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الممثل الأمريكي يعد صاحب أضخم إصدارات لشخصية "سبايدر مان"، إذ قدم 3 أفلام سينمائية، و3 ألعاب فيديو جيم مبنية على أحداث أفلامه، ولم يتصدر القائمة لفشل فيلمه الثالث والأخير من السلسلة، بالتالي تراجع شعبيته.

3- أندرو جارفيلد





شارك الممثل البريطاني في جزأين من سلسلة The Amazing Spider-Man "سبايدرمان المذهل"، وحقق نجاحا مقبولا، لكنه لا يقارن بـ"هولاند" و"مكجواير"؛ ليعلن جارفيلد انسحابه من تقديم الشخصية بعد جزأين فقط.

4- جيك جونسون





لعب الممثل الأمريكي البالغ 40 عاما شخصية سبايدر مان في فيلم الأنيميشن Spider-Man: Into the Spider-Verse "سبايدر مان: إنتو سيايدر فيرس"، وهو واحد من أكبر من لعبوا الدور.

وحقق "سبايدر مان: إنتو سبايدر فيرس" نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، ومن المتوقع أن يصدر له جزء ثانِ بمشاركة أبطال العمل.

5- دريك بيل

قدم شخصية "سبايدر مان" في أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة، منها Avengers Assemble "جمعية سبايدر مان" في الفترة بين 2013 و2015، وشارك بصوته في عدة ألعاب فيديو منها Marvel Heroes "أبطال مارفل".