ممالك ويستروس تعود.. بدء تصوير مسلسل جديد عن "صراع العروش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد انتهاء مسلسل "صراع العروش - Game of Thrones" يعود عالم ويستروس بأبطاله وممالكه السبعة، ليخطف الأضواء بعد أن بدأت شركة HBO، الأربعاء، في تصوير مسلسل جديد مستوحى من السلسلة الأشهر عالميا.

وكانت HBO أعلنت سلفا أن الممثلة نعومي واتس دور امرأة بشخصية كازماتية تخفي سرا خطيرا في العمل المقبل من إبداع جين جولدمان وجورج آر مارتن، إلى جانب خبة من النجوم منهم نعومي آكي ودنيس غوف وميراندا ريتشاردسون وجوش وايتهاوس وجيمي كامبل باور وشيلا أتيم.

ولم تعلن HBO عن اسم مسلسلها الجديد الذي تدور أحداثه قبل فترة Game of Thrones بـ5 آلاف سنة، بدءاً من "عصر الأبطال" Age of Heroes، إلا أن التقارير ترجح اسم "الليلة الطويلة - The Long Night"، وهو عنوان الحلقة الثالثة في الموسم الأخير من مسلسل "صراع العروش".

ووفقًا لصحيفة Belfast Telegraph سيتم تصوير المسلسل الجديد الذي لم يُعلن عن اسمه بعد في أيرلندا الشمالية، التي شهدت تصوير بعض أهم مشاهد ”صراع العروش“ مثل "العرس الدامي".



وفي حديث لـ Entertainment Weekly وضح الكاتب جورج آر آر مارتن أن عالم المسلسل المقبل مختلف تماما عن عالم Game of Thrones، فلا يوجد فيه ”كينغز لاندينغ“ ولا عرش حديدي ولا ملوك تارغاريان أما ”فالاريا“ فبالكاد بدأت بالتطور، حيث "سيتعامل المسلسل مع عالم قديم ومختلف، وقد يكون هذا هو الجزء الجيد منه".