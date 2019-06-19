وائل كفوري يُطلِق جديده "استشبهت فيكي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان وائل كفوري أحدث أغنياته بعنوان "استشبهت فيكي" عبر تطبيق أنغامي. وهي من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو. وذلك بعد حملة تشويق قام بها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. علماً أنها لاقت إعجاباً ملفتاً بمضمونها العاطفي الذي يُسلِّط الضوء على مشاعر حبيب يستعيد ذكرياته مع حبيبته عندما يلتقي بسيدة تُشبهها، حيث تفاعل معها المتابعون وحصدت ما يقارب 147 ألف إستماع في أقل من 24 ساعة.

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