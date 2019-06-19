اتهام ريهام سعيد بالغيرة من دينا الشربيني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: تعرّضت الإعلامية ريهام سعيد للإنتقادات بسبب تطرقها لماضي الفنانة دينا الشربيني التي وصفتها بالملهمة". حيث تم اتهامها بالغيرة منها وبأنها قصدت إهانتها بالإضاءة على الأحداث المزعجة في ماضيها، رغم قولها "دينا من أفضل الشخصيات في الوسط الفني"!

وذلك بعدما تناولتها في برنامجها كشخصية ملهمة في مواجهتها للتحديات، وأشادت بنهضتها مجدداً بعد الأزمة التي مرت بها. حيث قالت في مقدمة البرنامج أن "الشربيني" تعرضت لتنمرٍ شديد، ولكنها تحدت الجميع واستطاعت أن تتخطى المرحلة الصعبة اللي مرت بها، وحققت نجاحاً كبيراً في مسلسل زي الشمس.

وأضافت: "دينا ملهمتي بجد وأنا بحبها جدّا من غير ما أعرفها وأشوفها، وهي مثَّلت حاجات هايلة، وكانت طالعة زي الصاروخ، وفجأة اتُّهمت في قضية واتسجنت لمدة سنة، وبعد ما خرجت من السجن قعدت فترة متوقفة عن العمل، وكان من الممكن ان يتم توقيفها عن التمثيل، ولكن الجميع طالب بحصول عكس ذلك. لأنها من أنظف الشخصيات وتعدت الأزمة فأكرمها الله بالنجاح والسعادة وحب الناس، وربنا ما بيكرمش حد وسخ"!