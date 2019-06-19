فنانة عربية تعلن اعتزالها بسبب تعرضها ل ” التحرش الجنسي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 02:53 مساءً - أعلنت الفنانة الكويتية ” بيبي أحمد ” اعتزالها الفن نهائيا من دون عودة بعد تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد الفنانين لأكثر من مرة دون ذكر إسمه .

وهو الأمر الذي لم تكن تتوقعه أن يحدث معها مثل هذا النوع من المواقف والتي جعلها تقرر عدم رغبتها في ان تستمر جزءا من هذا المجال .

وعلى الرغم من كونها فنانة شابة وكانت في بداية مسيرتها الفنية التي بدأت في عام 2012 إلا إنها قالت في تصريح لصحيفة ” الراي الكويتية ” أن بعد هذا الموقف أصبح الفن مهنة مبتذلة بسبب بعض الفنانين الذين يقدمون تنازلات جنسية وتصرفات غير مسئولة .

ويجب أن يوضع حدا عاجلا لكي يتخلص الفن من مثل هذه النماذج الدخيلة عليه والتي تسئ إليه وحتى يستطيع تقديم رسالته المجتمعية .