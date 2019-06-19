إيكونوميست: صناديق الإمارات تتصدر "الثروة السيادية" في العالم

4 دول خليجية تستحوذ على أكثر من ربع أصول صناديق الثروة السيادية

تملك صناديق الثروة السيادية في العالم أصولا بقيمة 8 تريليونات دولار، تستحوذ على أكثر من ربعها 3 دول خليجية تأتي في صدارتها الإمارات العربية المتحدة تليها الكويت والسعودية.



وأظهرت بيانات نشرتها مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الدول الخليجية الـ3 الغنية بموارد النفط والغاز تمتلك مجتمعة أصولا بأكثر من 2 تريليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن البنك المركزي السعودي استثمر ثروة البلاد النفطية في سندات الخزانة وغيرها من الأصول منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد.

بينما كانت تملك الكويت أحد أول صناديق الثروة السيادية المستقلة، واستثمرت أيضا في السندات والشركات الكبرى، وتدير أصولا بقيمة 592 مليار دولار.

ولفتت إلى أن اقتصادات الخليج بدأت التحديث والتنويع بعيداً عن النفط والغاز، وتحاول إعطاء الفرصة للشركات والصناعات المحلية.

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وذكرت أن المملكة العربية السعودية، تسعى إلى توفير وظائف جيدة لعدد متزايد من السعوديين، ويمكن أن تساعدها صناديق الثروة السيادية.

ونوهت إلى أن المصرف المركزي السعودي لا يزال يحتفظ بأصول تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي)، في طريقه لتجاوزه.

وقبل خمس سنوات، كان الصندوق يستحوذ على أصول بقيمة 84 مليار دولار تحت إدارته، وحاليا لديه أصول تبلغ قيمتها 320 مليار دولار، وأصبح راعياً لـ"وادي السيليكون" بالولايات المتحدة.



ويملك الصندوق السعودي حصصا كبيرة في شركات "تسلا" و"لوسيد موتورز"، لتصنيع السيارات كهربائية منافسة، وكذلك في شركات"فيرجن جالاكتيك"، و"ماجيك لاب"، لتصنيع سماعات الواقع الافتراضي.

ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار، أصولا بقيمة 828 مليار دولار، وفقا لما ذكره "معهد صناديق الثروة السيادية"، ما يجعله ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وتملك مؤسسة دبي للاستثمار أصولا تبلغ قيمتها 209.5 مليار دولار، وشركة الاستثمار الإماراتية "مبادلة"، إجمالي أصول بلغت 125 مليار دولار.