يعقوب شاهين توجه الى هذا المكان.. وهذه النتيجة

Jun 19, 2019 تواجد نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين في الساعات الماضية في الاستديو حيث وضع صوته على أغنية جديدة ستبصر النور قريباً انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. Advertisements واشار “شاهين” عبر “انستاستوري” أن الأغنية الجديدة جميلة وتمنى أن تنال اعجاب الجمهور عند طرحها. نذكر أن آخر اعمال “شاهين” اغنية “الرقم التاني” التي أطلقها منذ أقل من عام. وهي من كلمات شوقي ناصيف، الحان جوزيف جحا وتوزيع داني حلو، والفيديو كليب من اخراج دايفد زيني وانتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز”.







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