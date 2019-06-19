المعتزلة نورا تحتفلُ بميلادها الـ 65 بهدوء.. ملامحها أقرب إلى فترة نجوميتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أحدث إطلالة لها، ظهرت الفنانة المصرية، نورا، بصحةٍ جيدة وملامح أقرب إلى فترة نجوميتها، رغم تقدم سنها وزيادة وزنها، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 65، في جوٍ أسريٍ خاص.

وشاركت الفنانة الشابة، مي نور الشريف، ابنة شقيقتها بوسي، عبر حسابها على إنستغرام، مجموعةً من الصور للفنانة نورا، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وعلقت مي على الصور قائلةً: "كل سنة وأنتي منورة حياتي يا أمي وصحبتي وحبيبتي يا أجدع ست في مصر يا أحلى روقة في الدنيا".

كما قامت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر إنستغرام، بنشرِ فيديو تُظهرُ فيه أجواء الاحتفال وجانبًا من الحضور، إذ ظهرت إلى جانب مي، شقيقتها سارة والفنانة بوسي شلبي.

يُذكر أن الفنانة نورا، مواليد الـ 18 من حزيران 1956، خريجة كلية التجارة، وهي شقيقة الفنانة بوسي، وكان أشهر أدوارها "روقة" في فيلم "العار" مع الفنان الراحل نور الشريف، زوج أختها، ولكنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1996، بعد أن وصل رصيدها الفني إلى 88 عملًا.