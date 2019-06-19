موكب الأمير ويليام وكيت ميدلتون يرسل مسنة للمستشفى.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط تجمهر مئات الحشود لحضور سير موكب الأمير ويليام وكيت ميدلتون في لندن يوم الاثنين الماضي، تسبب الموكب في إصابة مسنة وإرسالها للمستشفى.
أُصيبت "إيرين مايور" ذات الـ 83 عامًا بعدة جروح، بعدما صدمتها دراجة شرطة بخارية تقود الموكب، حيث انحرفت الدراجة عن خط سيرها أثناء عبور "إيرين" الشارع.
هذا وكان دوق ودوقة كامبريدج يغادران لندن إلى قلعة وندسور للانضمام للملكة والمشاركة في حدث "فرسان الرباط".
ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدى الحادث إلى إصابة "إيرين" بكسر في الحوض، كما كشفت التقارير أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون يأملان زيارة "إيرين".
وفي الصور، يمكن رؤية الدراجة على جانبها على الجانب الخطأ من الطريق عند رصيف للمشاة، حيث كانت "إيرين" في طريقها لمنزلها في منطقة "شرق شين".
أوضحت مصادر ملكية أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يريا الحادث، بسبب تأمينهما الشديد ومتابعة سير الموكب رغم وقوع الحادث، وذلك ينطبق مع قواعد أي موكب ملكي.
ومع ذلك، تم اطلاع دوق ودوقة كامبريدج على ما حدث في أقرب وقت ممكن، وسرعان ما تواصلا مع أسرة "إيرين"، وأرسلا باقة زهور أيضًا، وينويان زيارتها في حال كانت حالتها تسمح بذلك.
كشفت التقارير أنه قد تم نقل "إيرين" إلى مستشفى في لندن في حالة حرجة ولكن مستقرة، كما سيتم التحقيق في الحادث من قِبل "المكتب المستقل لسلوك الشرطة".
وفيما يتعلق بـ "إيرين"، هي أرملة تُعرف بأخلاقها العالية وتكريس وقتها للأعمال الخيرية من خلال كنيستها المحلية.
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