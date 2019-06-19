رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفل المطرب رامي عياش بعيد ميلاد ابنته "أيانا" عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشر رامي صورة تجمعه بابنته وعلق قائلًا: "عقبال المية يا أغلى الناس". Advertisements "أيانا" هي ابنته الثانية من زوجته داليدا حيث لهما طفل آخر اسمه "آرام" ولد عام 2016. يذكر أن آخر أعمال رامي عياش فيديو كليب أغنية "سكاكر السكر" وشارك في الكليب الفنانة فيفي عبده، وهي من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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