سمية الخشاب توجه رسالة لهيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة سمية الخشاب، الفنانة هيفاء وهبي، على شفائها، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وعلقت "سمية" عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "حمد الله على سلامتك هيوفا، جميلة لبنان الله يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة لجمهورك وأهلك وكل محبينك".

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فيما ردت "هيفاء": "الله يسلمك يا حبيبة قلبي، ويحفظك إنتِ وماما"، كما علقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس قائلة: "الحمد لله على سلامتك".

وتعرضت هيفاء وهبي لوعكة صحية، منذ فترة، نُقلت على إثرها المستشفى، وخرجت منذ أيام بعد إستقرار حالتها الصحية.