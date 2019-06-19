سمية الخشاب توجه رسالة لهيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة سمية الخشاب، الفنانة هيفاء وهبي، على شفائها، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.
وعلقت "سمية" عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "حمد الله على سلامتك هيوفا، جميلة لبنان الله يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة لجمهورك وأهلك وكل محبينك".
فيما ردت "هيفاء": "الله يسلمك يا حبيبة قلبي، ويحفظك إنتِ وماما"، كما علقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس قائلة: "الحمد لله على سلامتك".
وتعرضت هيفاء وهبي لوعكة صحية، منذ فترة، نُقلت على إثرها المستشفى، وخرجت منذ أيام بعد إستقرار حالتها الصحية.
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